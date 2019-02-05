Suruç'taki Canlı Bomba Saldırısı Davası

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yaklaşık 3,5 yıl önce 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısı ile ilgili süren davada mahkeme, Ankara Garı önündeki terör saldırısının da zanlısının aynı kişi olması sebebiyle gar önünde hayatını kaybedenlerin bazı...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yaklaşık 3,5 yıl önce 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısı ile ilgili süren davada mahkeme, Ankara Garı önündeki terör saldırısının da zanlısının aynı kişi olması sebebiyle gar önünde hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarının davaya katılım talebini kabul etti.



Suruç Asliye Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, o dönem İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan, "yeterli güvenlik tedbiri almadıkları" gerekçesiyle hakkında dava açılıp tutuksuz yargılanan 2 polisin avukatları ile saldırıda mağdur olanların bazı yakınları katıldı.





Daha önce dinlenmeyen tanıkların ifadesinin alınmasıyla başlayan duruşmada, Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası ile Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin ile Suruç davası tanığı olan 7 polisin ise talimatla alınan ifadelerine yer verildi.





Tanık polislerin tamamı saldırıda ihmallerinin bulunmadığı yönünde beyan verdi. Mahkeme heyeti, yaklaşık üç saat, bir önceki duruşmanın kararlarını ve olay gününe ilişkin güvenlik kamera kayıtlarıyla görsellerini inceledi.





Mağdur avukatlarından Kader Tonç, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarının davaya katılım taleplerini, tanık polislerin bizzat mahkemede dinlenmelerini, olay yeri kamera görüntüleri ile saldırıdan önceki güne ait telsiz kayıtlarının da dosyaya eklenmesini talep etti.





Mahkeme heyeti, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının davaya katılım isteğini kabul ederek, diğer taleplerin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesini kararlaştırdı.





Duruşma ertelendi.

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