Suruç'taki canlı bomba saldırısına devam kararı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suruç'taki canlı bomba saldırısına devam kararı verildi - Son Dakika

Suruç'taki canlı bomba saldırısına devam kararı verildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam kararı verildi.

Suruç'taki canlı bomba saldırısına devam kararı verildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam kararı verildi.


Edinilen bilgiye göre, 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 13'üncü duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşmaya, saldırıda yaşamını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti. Mağdurlar ve yakınları ise yaklaşık 5 saat süren duruşmada yaşadıkları çeşitli sıkıntıları anlattı.


Avukatlar da önceki duruşmada tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Arslan'ın çelişkili ifade verdiğini ve canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile ilişkisinin bulunduğu ileri sürerek, Arslan hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın tamamlanarak ek iddianame ile dosyaya dahil edilmesini istedi.


Mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin görüntülerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek, Arslan'ın olay günü canlı bomba Alagöz ile bağlantılarının araştırılmasına, Alagöz'ün telefonunun HTS kayıtlarının incelenmesi ve olay günü kimlerle görüştüğünün belirlenmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Alagöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu
Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı! İsrail'den küstah hareket! Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ve ailesi havalimanında 5 saat alıkonuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 17:33:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suruç'taki canlı bomba saldırısına devam kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]