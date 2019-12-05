Suruç'taki gazeteciler AA'nın

Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Suruçlu gazeteciler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Gazetecilerden Erhan Subaşı, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın " İsrail'in Yıkımları", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde de Durmuş Genç'in "Raftingin Zorlu Parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Subaşı, fotoğraf çeken muhabirleri tebrik etti.
Gazeteci Mehmet Öztürk de tercihini, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi Çekişmesi" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.