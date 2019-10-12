Son Dakika Haberleri: Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel, son yolculuğuna uğurlandı

Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Barış Pınar Harekatı'nın düzenlendiği PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine atılan rokette hayatını kaybeden 4 çocuk babası Şıh Güzel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Barış Pınar Harekatı'nın düzenlendiği PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine atılan rokette hayatını kaybeden 4 çocuk babası Şıh Güzel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Suriye'nin Kobani kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine YPG/PYD terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda Çaykara Mahallesi Muhtarı Halil Yağmurlu ve 4 çocuk babası Şıh Güzel hayatını kaybetmişti. Ölenlerden Şıh Güzel, Ziyaret Mahallesi Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defin edildi.


Şıh Güzel, göz yaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
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