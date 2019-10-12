Son Dakika Haberleri: Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel son yolculuğuna uğurlandı

Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel son yolculuğuna uğurlandı

15 dakika önce

Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel son yolculuğuna uğurlandıŞANLIURFA - Barış Pınar Harekatı'nın düzenlendiği PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine atılan rokette hayatını kaybeden 4 çocuk babası Şıh Güzel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Barış Pınar Harekatı'nın düzenlendiği PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine atılan rokette hayatını kaybeden 4 çocuk babası Şıh Güzel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Kobani kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine YPG/PYD terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda Çaykara Mahallesi Muhtarı Halil Yağmurlu ve 4 çocuk babası Şıh Güzel hayatını kaybetmişti. Ölenlerden Şıh güzel, Ziyaret Mahallesi camiinde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ziyaret Mahalle mezarlığına defnedildi.

Şıh Güzel, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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