Suruç'un altyapı sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suriye sınırındaki Suruç Belediyesi, ilçenin yaklaşık yarım asırlık altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için projeleri hayata geçirmeye başladı.

Görevlendirme yapıldıktan sonra alt ve üstyapı ile önemli sosyal ve kültürel projelere ağırlık veren belediye, mahallelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Suruç Belediyesi ile Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, yıllardır adeta kanayan yara haline dönüşen ilçenin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma başlattı.

İlçede hummalı bir çalışma yürüten ekipler, altyapı sorununu tamamen bitirmeyi hedefliyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sorunsuz Suruç" için şehrin dört bir tarafında çalıştıklarını söyledi.

İlçe genelinde adeta hizmet seferberliği yürütüldüğünü anlatan Aktaş, göreve geldikten sonra Suruç'un çehresinde gözle görülür değişimin yaşandığına dikkati çekti.

"Belediyenin tüm imkanlarını Suruç halkı için seferber ettik"

Suruç'un altyapı sorununu bitireceklerini vurgulayan Aktaş, bu problemin ilçe genelini kapsayan 7 bin metre kanalizasyon hattının döşenmesiyle giderileceğini ifade etti.

Aktaş, belediyenin imkanlarının doğru alanlarda değerlendirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sorunların ortadan kalkması için önce altyapıyı yenileniyoruz. Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi'nde çalışmalara başladık. Belediyenin tüm imkanlarını Suruç halkı için seferber ettik. Tüm kurumlarla istişare halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve DSİ ekipleriyle hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde alt ve üstyapıyı yenilemeye devam ediyoruz. 2021'in sonuna kadar ilçemizde altyapı sorunu kalmayacak."

Yenişehir Mahallesi Muhtarı Hacı Arslan da ilçe genelindeki altyapı sorunlarının kısa sürede giderileceğine inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yavuztürk ise çalışmalardan memnun olduklarına işaret ederek, "İlçe genelinde olduğu gibi mahallemizde de yıllardır yapılmayan altyapı sorunu vardı. Çalışmalara başlandı, çok güzel hizmetler oluyor. Önceki yönetimler çok zayıf çalışıyordu. Başkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.