Son Dakika Haberleri: Suruçlu Gençler Hokeyde Türkiye Şampiyonu Oldu

Suruçlu Gençler Hokeyde Türkiye Şampiyonu Oldu

54 dakika önce

Şanlıurfa DHA - Trabzon'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı Temsilen Suruç GSK Hokey Takımı finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Suruçlu Gençler Hokeyde Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Şanlıurfa DHATrabzon'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı Temsilen Suruç GSK Hokey Takımı finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Trabzon'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye Grup finalinde Şanlıurfa'yı temsil eden Suruç Gençlikspor Kulübü hokey takımı finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu Suruç GSK hokey takımı Şanlıurfa'yı Avrupa'da temsil edecek.  

Deplasman maçlarına gidemeyecek kadar maddi imkansızlıklar içinde olan takıma sahip çıkan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen Suruç Kayyum Belediyesi her maça özel otobüsler kaldırarak şampiyonluğa giden yolda pay sahibi oldu. Takımın maddi ve manevi imkansızlıkları bertaraf edip azimleriyle hırslarıyla Türkiye şampiyonu olduklarını söyleyen Suruç Milli Eğitim Müdürü ve Suruç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Han Özdemir, biraz imkan verildiğinde sınırın sıfır noktasındaki Suruçlu gençlerin Avrupa şampiyonu olması için hiçbir engelin kalmayacağını söyledi.

ŞAMPİYONLAR DAVUL ZURNA İLE KARŞILANDI

Türkiye şampiyonu olan Suruçlu gençler final maçı sonrasında kamp programı dahilinde çalışmalarına hiç ara vermeden Avrupa için kolları sıvadı. Kamp bitiminde ise Suruç'a dönen Suruç GSK Hokey Takımı davul-zurna ve çiçeklerle karşılandı.

KUPALARINI KAYYUM BELEDİYE BAŞKANI'NA GÖTÜRDÜLER

Suruç GSK Hokey Takımı memleketlerinde Türkiye Kupasını Suruç Kayyum Belediye Başkanı Tarık Açıkgöz'e götürdüler. Şampiyon sporcuları makamında kabul eden Başkan Açıkgöz tüm sporcuları tek tek tebrik edip 'Sizlere gurur duyuyorum' dedi. Sporculara her zaman destek olacağını belirten Başkan Tarık Açıkgöz, "Avrupa yolunda bana düşen görev neyse her zaman yanınızdayım desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğim" diyerek konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takımın maç yapması

Maçın son düdüğü ile sevinen takım

Takımın kazandığı kupa

Takım oyuncularının Suruç'a gelmesi

Takım oyuncularının Suruç'ta davul zurna ile karşılanması

Takımın Kaymakam Tarık Açıkgöz'ü ziyareti

Açıkgöz'ün konuşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:29 Kaynak: DHA

Spor
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