Son Dakika Haberleri: Suruçlu Gençler Türkiye Şampiyonu Oldu

Suruçlu Gençler Türkiye Şampiyonu Oldu

16 dakika önce

Trabzon'da düzenlen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri'nde Şanlıurfa'yı temsil eden Suruç GSK Hokey Takımı, finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Suruçlu Gençler Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Trabzon'da düzenlen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri'nde Şanlıurfa'yı temsil eden Suruç GSK Hokey Takımı, finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Trabzon'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye Grup Finali'nde Suruç Gençlikspor Kulübü Hokey Takımı, finalde Kahramanmaraş HSK'yi 4-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte Suruç GSK Hokey Takımı, Şanlıurfa'yı Avrupa'da temsil edecek.

Deplasman maçlarına gidemeyecek kadar maddi imkansızlıklar içinde olan takıma sahip çıkan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen Suruç Belediyesi her maça özel otobüsler kaldırarak şampiyonluğa giden yolda pay sahibi oldu. Takımın maddi ve manevi imkansızlıkları bertaraf edip azimleriyle hırslarıyla Türkiye şampiyonu olduklarını söyleyen Suruç Milli Eğitim Müdürü ve Suruç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Han Özdemir, biraz imkan verildiğinde sınırın sıfır noktasındaki Suruçlu gençlerin Avrupa şampiyonu olması için hiçbir engelin kalmayacağını söyledi.

Şampiyonlar davul zurna ile karşılandı

Türkiye şampiyonu olan Suruçlu gençler, final maçı sonrasında kamp programı dahilinde çalışmalarına ara vermeden başladı ve Avrupa için kolları sıvadı. Kamp bitiminde ise Suruç'a dönen Suruç GSK Hokey Takımı, davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Şampiyon sporcuları makamında kabul eden Suruç Belediye Başkanı Tarık Açıkgöz, "Sporculara her zaman destek olacağız. Avrupa yolunda bana düşen görev neyse her zaman yanınızdayım, desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğim" diyerek konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Trabzon, Şanlıurfa, Türkiye, Spor
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