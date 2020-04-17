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Maske yapımından görüntü

Gençlik lideri Çetin Şahin'in konuşması

Gönüllü Kemal Yıldırım'ın konuşması ŞANLIURFA - Suruç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları ile gençlik liderleri, sağlık personeli ve kamu çalışanları için yüz koruyucu maske üretimine başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Elmaser, Kovid-19 salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarının kullanmaları için günlük 200 yüz korumalı maske üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öte yandan, Ceylanpınar, Akçakale, Harran ilçelerinden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli aylıkları, yardım ödemeleri, banka işlemleri, fatura yatırma ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.