Suruçlu nineler yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Suruçlu nineler yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

Suruçlu nineler yeni evlerine kavuştu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde birlikte yaşayan 95 yaşındaki Cemile Kartal ve 85 yaşındaki Adile Yağmur için Suruç Kaymakamlığı hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yaptırdı.

Suruçlu nineler yeni evlerine kavuştu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde birlikte yaşayan 95 yaşındaki Cemile Kartal ve 85 yaşındaki Adile Yağmur için Suruç Kaymakamlığı hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yaptırdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan nineler, aşırı yağışlar nedeniyle bir bölümü yıkılan kerpiç evlerinin onarılması için Suruç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu.

Vakıf çalışanları, gerekli incelemelerin ardından ninelerin yaşadığı evin arsasında betonarme yeni bir ev yapılması için harekete geçti.

İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ninelere devletin şefkat elini uzatan kaymakamlık tarafından yeni bir ev yaptırıldı ve yeni eşyalar alındı.

Yarım asır sonra yeni evlerine kavuşan Cemile ve Adile nine, sıcak yuvalarında yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

Cemile Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 senedir kerpiç bir evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

3 yıl önce eşinin vefat ettiğini ve kendilerine bakacak kimselerinin olmadığını anlatan Kartal, zor gününde devletin kendilerine şefkat elini uzattığını ifade etti.

Sıcak yuvalarında artık huzur içinde yaşadıklarını belirten Kartal, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Adile Yağmur da 2 odası, mutfağı, banyosu ve lavabosu olan bir eve kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yağmur, "Devletimiz bize şefkat elini uzattı ve yeni bir ev yaptı. Allah razı olsun herkesten. Allah devletimize, hükümetimize zeval vermesin." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi, Şanlıurfa, Kartal, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı
İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı Aslanların arasına düşen eşek sürüsü, ağır kayıp verdi 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı

Son Dakika Haberleri
21:26 İki yaşındaki çocuğa elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı - Son Dakika Haber
21:25 Pakistan'da ölü sayısı 101'e ulaştı - Son Dakika Haber
21:23 İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası - Son Dakika Haber
21:21 TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması - Son Dakika Haber
21:20 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
20:15 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı - Son Dakika Haber
19:36 Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suruçlu nineler yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]