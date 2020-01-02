Suruçlu sporcular salon hokeyinde başarıdan başarıya koşuyor - ŞANLIURFA - Son Dakika

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce kurulan Suruç Hokey Spor Kulübü'nün erkek takımı, üst üste elde ettiği şampiyonluklarla adını Süper Lig'e yazdırdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı önderliğinde 4 yıl önce kurulan kulübün sporcuları, imkansızlıklar içinde kısa sürede büyük başarılar elde etti.

Geçen yıl Trabzon'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak 1. Lig'e çıkan Suruç Hokey Spor Kulübü, bu sene de Malatya'da Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçlarını ilk sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

Suruç Hokey Spor Kulübü'nün oyuncuları, yeni sezonda Süper Lig'de de iyi sonuçlar alarak Türkiye'yi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Suruç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Elmaser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suruçlu sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Adını Süper Lig'e yazdıran sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Elmaser, "Türkiye şampiyonu olan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimiz tesislerde antrenmanlarını sürdürüyor ama bu yeterli değil. Takıma destekleri için Sayın Kaymakamımız Kenan Aktaş'a teşekkür ediyorum. 2019 yılı, gönüllülük yılıdır. Spor noktasında ilçemizin gelişebilmesi için özellikle gönüllü iş insanlarımıza ihtiyacımız var. Elini taşın altına koymalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Bostancı: "Başarının arkasında emek, çalışma ve öz güven var"

Suruç Hokey Spor Kulübü Antrenörü Abit Bostancı, Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bostancı, yetenekli sporculara sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2017 yılında okul sporlarında hem bölge şampiyonu hem de Türkiye 3'üncüsü, 2018'de 16 yaş altı Türkiye şampiyonu olduk. Bu, bizim ve Suruç için önemli bir başarıydı. 2018'de yine 2. Lig play-off müsabakalarına katıldık. O müsabakalara katılan en genç takımdık. İkinci Lig play-off müsabakalarında üstün başarı sergileyerek Trabzon'da namağlup şampiyon olup 1. Lig'e yükseldik. 2019-2020 sezonunda erkeklerde 16 yaş altında yine Türkiye şampiyonu olduk. Birinci Lig müsabakaları çok çetin geçti. Katılan 9 takım da Süper Lig'den transferler yaparak müsabakalara geldi. Biz bu takımlara karşı üstün başarı sergiledik. Bu başarının arkasında çok büyük emek, çalışma ve öz güven var çünkü biz gecemizi gündüzümüze kattık."

"Maddi destek bekliyoruz"

Müsabakalarda ilçelerini çok iyi temsil ettiklerini aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Suruç'tan bütün takımlar çok iyi söz ediyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de boy göstereceğiz. Tabii Süper Lig'de çok güçlü takımlar var. Maddi anlamda da güçlü olan takımlarımız var. Biz maddi konuda güçlü değiliz. Burada Sayın Kaymakamımız hem maddi hem manevi anlamda çok destek oluyor. Tabii bu yeterli değil. Sayın Valimiz de spor dostu, bu yıl da bize destek olması konusunda kendisinden rica ediyoruz çünkü gerçekten bu çocukların maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları var. Bir sporcunun hem maddi hem de manevi anlamda desteği olduğu sürece performansı da üst seviyede olur. Biz bu konuda bütün yetkililerden, Şanlıurfa milletvekillerimizden destek bekliyoruz."

"Bu çocuklar milli formayı giyecek"

Bostancı, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de başarılı olup Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Sınırın sıfır noktasındaki Suruç'u en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda gençlerimize güveniyoruz. Sadece bu çocuklara dokunmak gerekiyor. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlerde olacaklar. Bu çocuklar milli formayı giyecek." ifadelerini kullandı.

Abit Bostancı, salon hokeyine ilk başladıklarında öğrencilerin bu sporla dalga geçtiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Çocuklar bu sporu sevsinler diye okulda kendi çantamı sırtıma takarak okulun bahçesinde boş derslerimde kendim oynuyordum, çocuklar pencereden izliyordu. Futbol dışında başka bir branş yokmuş gibi düşünülüyor, tabii bu da gerçekten Türk sporunun farklı branşlarda gelişmesini engelliyor. Hokeyi önce oyunlarla sevdirmeye çalıştım. Zor oldu. Çocuklar 'Bu nedir, şu nedir?' diye sordu, 'Sırtımız ağrıdı hocam.' diye veryansın da etti. Bu çocuklarımız, spor salonunun camlarını kıran öğrencilerdi. Onlar için bir şey ifade etmiyordu. Çok şükür, şimdi bambaşka bir durumla karşılaştık."

Sporculardan Ali Doğan ise hokeye zor şartlar altında başladıklarını aktararak, Suruç'u Avrupa'da da temsil etmek için özveriyle çalışacaklarını kaydetti.