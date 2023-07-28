Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta 8 kiraz işçisinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı trafik kazasında aracı kullanan Berat Karakaya kullandı. Psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Karakaya, "Kaza anını hatırlamıyorum" sözleriyle kendini savundu.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

22 Temmuz'da Çay ilçesinde meydana gelen kazada, Berat Karakaya'nın kullandığı ve tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole girip ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazada aracı kullanan Berat Karakaya'nın sertifikası olduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Berat Karakaya jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü Berat Karakaya işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çay Adliyesine sevk edildi.

"KAZA ANINI HATIRLAMIYORUM"

Berat Karakaya'nın savcılıktaki ifadesinde önceden psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Kaza anını hatırlamıyorum" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkan Berat K., 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.