Sürücü adayı gibi sınavlara giren ve kopya sağlayan 35 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika
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Sürücü adayı gibi sınavlara giren ve kopya sağlayan 35 kişiye gözaltı (2)

25.03.2022 21:23
Sürücü adayı gibi sınavlara giren ve kopya sağlayan 35 kişiye gözaltı (2)

12 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'da, ehliyet sınavlarında başarısız olan sürücü adayları yerine imaj değiştirip, adaya benzeyerek sınava giren, bazı adayların da sesli ve görüntülü olarak kopya çekmesini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, ehliyet sınavlarında başarısız olan sürücü adayları yerine imaj değiştirip, adaya benzeyerek sınava giren, bazı adayların da sesli ve görüntülü olarak kopya çekmesini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 12'si 'Resmi belgede sahtecilik', 'Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarından sevk edildikleri Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 12'si adli kontrol kararıyla, 11'i de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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Ehliyet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücü adayı gibi sınavlara giren ve kopya sağlayan 35 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücü adayı gibi sınavlara giren ve kopya sağlayan 35 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika
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