Son Dakika Haberleri: Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı

4 saat önce

ANKARA'da, sürücü adayının kullandığı otomobilin çarptığı Duran Akyel (55) yaralandı.

Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı, System.String[]
ANKARA'da, sürücü adayının kullandığı otomobilin çarptığı Duran Akyel (55) yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Ulus'tan Dışkapı yönüne giden sürücü adayı Muhammet Mertcan (20) yönetimindeki 06 BJC 904 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Duran Akyel'e çarptı. Savrulup refüje düşen Duran Akyel, başından ve bacağından yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyel, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Muhammet Mertcan ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Altındağ, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]