Sürücü adayının fren yerine gaza bastığı otomobil duvara çarptı - Son Dakika
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Sürücü adayının fren yerine gaza bastığı otomobil duvara çarptı

21.06.2023 17:34

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyet sınavına hazırlanan genç kız, otomobilin freni yerine gazına basınca yolun karşısındaki duvara çarptı. Otomobili durdurabilmek için kapıyı açarak el frenini çekmeye çalışan babası kazayı önleyemezken, açtığı kapının çarpması sonucu otomobili kullanan kızıyla birlikte yaralandı. Kaza sonucu yaralanan baba-kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü adayına ve araç sahibine toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyet sınavına hazırlanan genç kız, otomobilin freni yerine gazına basınca yolun karşısındaki duvara çarptı. Otomobili durdurabilmek için kapıyı açarak el frenini çekmeye çalışan babası kazayı önleyemezken, açtığı kapının çarpması sonucu kızıyla birlikte yaralandı.

Sürücü Adayının Fren Yerine Gaze Bastığı Kaza

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5056 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Elif Özdemir'in kullandığı 07 LF 700 plakalı otomobil, geri geri giderken yolun karşısındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Elif Özdemir ile otomobili durdurmak için otomobilin kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan babası Mustafa Özdemir yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Adayının Fren Yerine Gaze Bastığı Kaza

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANIYORDU

Elif Özdemir'in ehliyet almak için kursa yazıldığı, araç kullanmayı öğrenmek için babasıyla çalışma yapmaya hazırlanırken aracı park halindeki yerden çıkarmak istediği sırada fren yerine gaza bastığı için kazanın meydana geldiği bildirildi.

Sürücü Adayının Fren Yerine Gaze Bastığı Kaza

16 BİN 380 TL PARA CEZASI UYGULADI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ehliyetinin olmadığı belirlenen Elif Özdemir ve ehliyeti olmayan kişiye araç kullandıran araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190'ar TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Aydın Özkan: bunun bir usulü var ya gider yerinde kendini yazıdırırsın yada açık alana gidersin sürersin sıfır zararla ögğrenirsin yada böyle yapıp canına malına ve parana yazık edrsin seçim sizin Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Manavgat, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sürücü adayının fren yerine gaza bastığı otomobil duvara çarptı - Son Dakika


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