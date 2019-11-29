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Sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Karabük'te bir otomobilin sürücü adayının kullandığı araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:10 Kaynak: AA
Karabük'te bir otomobilin sürücü adayının kullandığı araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
B.T. yönetimindeki 37 HE 977 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde önünde seyreden sürücü adayı A.B.A. idaresindeki bir sürücü kursuna ait 78 DC 053 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü B.T. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan İ.Ö.T. yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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