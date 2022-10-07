Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı Jandarma Trafik timlerince 3- 6 Ekim tarihlerinde, Tepebaşı ilçesinde faaliyet gösteren 3 sürücü kursundaki aday sürücülere trafik eğitimi verildi. "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan" projesi çerçevesinde verilen eğitimlerde; aşırı ve uygunsuz hızla mücadele, incinebilir yol kullanıcılarının korunması, emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve alkollü araç kullanmama konuları ele alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, sürücü adaylarına trafikte bilinçli olarak araç kullanmaları için verilecek eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sürücü adaylarına son ders jandarmadan - Son Dakika

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