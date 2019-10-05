Son Dakika Haberleri: Sürücü belgesi olmayan genç trafik kazası geçirdi
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Sürücü belgesi olmayan genç trafik kazası geçirdi

20 dakika önce

Elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizinden yaralandı.

Sürücü belgesi olmayan genç trafik kazası geçirdi, System.String[]

Elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizinden yaralandı. Dizindeki yarayı gören çocuk, 112 sağlık ekiplerine "Dikiş atılmayacak, iz kalmayacak değil mi" diye sordu.

Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bulunduğu Cambaz sokakta elektrikli motosiklet ile tur atan Murat Sefa Ç. (16) dengesini kaybederek düştü.

Dizinden yaralanan Ç'nin imdadına annesi ve babası yetişti.

Sandalyeye oturtulan yaralı çocuk, 112 ekipleri gelinceye kadar ailesi tarafından teselli edildi.

Sedyeye konulup ambulansa taşınan Sefa Ç, yaşadığı acıyla, sağlık ekiplerine "Dikiş atılmayacak değil mi, iz kalmayacak değil mi" diye sordu. Ardından babasına seslenerek "Baba beni bırakma" diye seslendi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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