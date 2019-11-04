Son Dakika Haberleri: 'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı
Son Dakika 3. Sayfa 'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı

'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı

6 saat önce

Eskişehir'de, meydana gelen yaralanmalı trafik kazasında sürücü olduğunu öne sürerek yalan ifade veren şahıs hakkında işlem yapıldı.

'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı, System.String[]

Eskişehir'de, meydana gelen yaralanmalı trafik kazasında sürücü olduğunu öne sürerek yalan ifade veren şahıs hakkında işlem yapıldı.


Alınan bilgilere göre; kaza 71 Evler Mahallesi Ankara istikametindeki Taşıyıcılar Kooperatifi yanında yaşandı. Dün saat 03: 15 sıralarında 71 Evler Mahallesi Taşıyıcılar Kooperatifi yanında meydana gelen 'Maddi Hasarlı Yaralamalı Trafik Kazası' meydana geldi. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri olay yerine giderek çalışmalara başladı. Bu esnada kaza yapan araç sürücüsü E.G. olmasına rağmen kaza yerindeki E.A. (35) 'Sürücü benim' dedi. Polis ekiplerinin iki şahsa yaptığı sorgu sonucu kazanın E.G. isimli şahsın yaptığı anlaşıldı. E.A. isimli şahsa ise, 'Suç Üstlenmeden' işlem yapıldı.


Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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