Sürücü Canını Zor Kurtardı, Çalıştırmak İstediği Otomobil Alev Alev Yandı
16 dakika önce
Sürücü canını zor kurtardı, çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandıZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün çalıştırmak isterken alev aldığı otomobil alev alev yandı.
Sürücü canını zor kurtardı, çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta sürücüsünün çalıştırmak isterken alev aldığı otomobil alev alev yandı. İtfaiye
ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. İddialara göre Adem M., sabah saatlerinde aracına binerek çalıştırmak istedi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otomobil yanarken sürücü canını zor kurtardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaptı. Yangının söndürülmesiyle birlikte araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruştura başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:28 Kaynak: İHA
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