Sürücü, çarptığı tıra saplanarak 500 metre sürüklendi - Son Dakika

Gece saat 01.20 sıralarında Körfez D100 Karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen sürat motosikleti ile seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresinde tıra arkadan çarptı.

BACAĞI SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı tırın dorsesine sıkışan sürücü, tırla birlikte 500 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin uyarısı ile tırın durmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.