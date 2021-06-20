Sürücü devrilen kamyonun altında kaldı, babası kurtarılmasını bekledi - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde devrilen soya yüklü kamyonun altında kalan yaralı sürücü Servet Çimen (24), itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenip, olay yerine gelen sürücünün babası Nevzat Çimen endişeyle kurtarma çalışmalarını izledi. Oğlunun sesini duyan gözü yaşlı baba, "Tamam oğlum sesini duydum ya iyisin ya gerisi önemli değil" dedi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolu Sapanca Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'den Bolu'ya giden Servet Çimen yönetimindeki 29 AD 417 plakalı soya yüklü kamyon kontrolden çıkarak bariyere çarpıp, devrildi. Çimen kamyonda sıkışırken, kasadaki soya yola döküldü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye Servet Çimen'i aracın kabininden çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada kaza haberini alan Servet Çimen'in babası Nevzat Çimen olay yerine geldi. Feryat edip, oğlunun çıkarılmasını bekleyen Nevzat Çimen sağlık görevlilerince sakinleştirilerek yol kenarına oturtuldu. Nevzat Çimen kurtarma çalışmalarını izlerken, oğlunun sesini duyunca, "Tamam oğlum sesini duydum ya iyisin ya gerisi önemli değil. Mal mülk hiçbir şey" diye seslendi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından Servet Çimen kurtarıldı. Yaralı Servet Çimen, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yola dökülen soya Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.