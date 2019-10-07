Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza Horasan ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Karakurt yolu Pir Ali Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars istikametinden Horasan istikametine gitmekte olan Umut Gökçe idaresindeki 34 FZ 1559 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan ve 2 kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Umitcan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği şoför Umut Gökçe'nin ise Horasan Hastanesinde tedavisinin devam ettiğini ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.