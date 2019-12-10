Son Dakika Haberleri: Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil istinat duvarına çarparak durabildi
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Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil istinat duvarına çarparak durabildi

6 saat önce

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil istinat duvarına çarparak durabildi, System.String[]

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 11 AF 266 plakalı otomobil sürücü Buket Gülşah B., Akasya altı mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak su kanalına düştü, ardından yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Buket Gülşah B., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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