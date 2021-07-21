Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı var - Son Dakika

Kurban bayramının ilk gününden itibaren üzücü kazalar, yaşanmaya devam ediyor. Aksaray'da yaşanan kaza nedeniyle de 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN GİRDİ, CAMDAN ÇIKTI

Murtaza Kara (67) yönetimindeki 34 RH 6665 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin motor bölümünden girerek arka camından çıktı.

YARALANANLAR ARASINDA ÇOCUK DA VAR

Kazada otomobilde bulunan Özkan (41) ve Ayten Kara (66), olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü, Kübra (29) ve Ali Yaman Kara (3) ile Ayşegül Okutan (26) yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.