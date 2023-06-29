Denizli'de tır kazası: 2 ölü! Kaza yapan sürücü kalp krizi geçirmiş - Son Dakika
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Denizli'de tır kazası: 2 ölü! Kaza yapan sürücü kalp krizi geçirmiş

29.06.2023 09:18

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirerek arkadan çarptığı tıra saplandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çardak ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç sürücüsünün dakikalar önce kalp krizi geçirdiği, önce orta refüje ardından ise tıra çarptığı belirlendi.

ARAÇ KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki araç, Ankara - Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.'ya ait park halindeki tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Metin Bilgen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırın altında kağıt gibi ezilen araçtaki 2 kişi öldü! Sürücü kalp krizi geçirmiş

YARALI SÜRÜCÜ DE CAN VERDİ

Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Recep Çapuk ise ambulansla sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Tırın altında kağıt gibi ezilen araçtaki 2 kişi öldü! Sürücü kalp krizi geçirmiş

DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak detaylar da ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Recep Çabuk'un kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki tıra saplandığı tespit edildi.

Kaynak: İHA
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Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi! Aracın sürücüsü oracıkta feci şekilde can verdi Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi! Aracın sürücüsü oracıkta feci şekilde can verdi

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Son Dakika Güncel Denizli'de tır kazası: 2 ölü! Kaza yapan sürücü kalp krizi geçirmiş - Son Dakika


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