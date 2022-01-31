SÜRÜCÜ EĞİTMENİNİN ÖLDÜĞÜ YERE MESLEKTAŞLARI KARANFİL BIRAKTI - Son Dakika

Kader Demirkol'un meslektaşları Kaza değil cinayet.

Derya EVREN - Harun UYANIK İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de sınav sırasında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Demirkol'un meslektaşları, kazanın olduğu yerde Demirkol için tören düzenledi. Kaza yerine karanfil bırakılmasının ardından açıklama yapan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa Özkaya, Bütün kurum müdürlerimiz bu sınavlar iptal edilsin diye hafta içinde milli eğitimin kapısını aşındırdılar. Ama milli eğitim kendi sayfalarında ısrarla cuma günü gerekirse kepçe getiririz biz bu sınavı yine de yaptırırız' dediler. Böyle bir ihmalden dolayı bu kaza değil bir cinayettir dedi.

Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde dün sürücü adayları için sınav yapıldığı sırada meydana gelen kazada sürücü eğitmeni Kader Demirkol hayatını kaybetti. Kader Demirkol'un meslektaşları kazanın meydana geldiği yerde toplanarak tören düzenledi. Kaza yerine karanfil bırakan sürücü eğitmenleri adına İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa Özkaya açıklama yaptı.

ISRARLA 'SINAV YAPARIZ' DEDİLER

Özkaya, Biz bu olayı burada canlı olarak gördük. Bu bir kaza değil resmen cinayettir. Kader hocamızı kaybettik. Cinayete kurban gitti. Hocamızın burada derste olduğunu söylediler. Derste değildi. Biz sınavdaydık. Sınav günü oldu bu kaza. O gün bu yolların tuzlanması gerekiyordu. Gerek belediye gerekse de milli eğitim bunu çok iyi gördü. O kadar ısrara rağmen bu sınavı yine de yaptılar. Bütün kurum müdürlerimiz bu sınavlar iptal edilsin diye hafta içinde milli eğitimin kapısını aşındırdılar. Ama milli eğitim kendi sayfalarında ısrarla 'Cuma günü gerekirse kepçe getiririz biz bu sınavı yine de yaptırırız' dediler. Böyle bir ihmalden dolayı bu kaza değil bir cinayettir. Burayı tuzlaması gereken belediye işini yapmadı. Kaza oldu. Kazadan yarım saat sonra gelip burada tuzlama yaptılar. Kazaya dair bütün delilleri ortadan kaldırıp gittiler. Kader hocamızın acısını paylaşmak için toplandığımız burada maalesef acı bir konudan bahsediyoruz. Sınav sabahı burada 5-6 tane kaza olmasına rağmen sınav iptal edilmedi. Dün akşamki haberlerden sonra milli eğitim açıklama yapmış. Biz bu açıklamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Sınavın hava şartlarından dolayı müsait olduğu gün 23 Ocak'ı göstermişler. 23 Ocak'ta müsait değildi biz iptal ettik demişler. Fakat bu doğru değil. Pazar günü sabahtan itibaren bu yolların hepsi buzdu. Kaza yapan araç da burada kırmızı ışık yandığında durabilmek için frene sert bastı. Alkolüydü yorumları var. Olur ya da olmaz bu bir kaza değildir. Burada vatandaş frene bastığında kayarak gelip vurdu. Bizim değer görmemiz için daha kaç kişinin ölmesi lazım Sesimizi duysunlar. Biz varız bizim bir mesleğimiz var. Biz hayati önem taşıyan bir iş yapıyoruz. Kelle koltukta her gün ders veriyoruz. Derslerde de kaza riskimiz çok fazla dedi.