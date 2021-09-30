Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti - Son Dakika

İstanbul Üsküdar'a bağlı Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanarak kontrolden çıkan otomobil, önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kazayı görenler yaralıların yanına koştu.

YARALI KADIN VE KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücü Ertuğrul ise polis eşliğinde hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, üzerinde daha önce çarptığı Muhterem Çelik ile birlikte hızla ilerlediği, yol kenarında yürüyen Melike Karaca'ya ve park halindeki araca çarptığı görülüyor. Karaca havaya savrulurken, Çelik'in yere düştüğü kameraya yansıyor.