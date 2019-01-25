Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Hafif Ticari Araç Uçurumda Asılı Kaldı
48 dakika önce
KIRIKKALE'de, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yaklaşık 30 metrelik uçurumda asılı kaldı, sürücü yara almadı.
KIRIKKALE'de, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yaklaşık 30 metrelik uçurumda asılı kaldı, sürücü yara almadı.
Kaza, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi
'nde meydana geldi. İş çıkışı evine gitmek için 71 BB 371 plakalı aracına binen Metin Demirel
(40), iddiaya göre, geri manevra yapmak isterken gaza basması sonucu araç öne doğru ilerledi. Hafif ticari araç, yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumda asılı kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan Demirel, araçtan inerek çekiciye haber verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından hafif ticari araç asılı kaldığı yerden kurtarıldı.
Bu arada, uçurumun alt kısmında restoranların olduğu görüldü. - Kırıkkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:26 Kaynak: DHA
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş İçin Dikkat Çeken Sözler: Kaybetmezse Ben Siyaseti Bilmiyorum
Antalya'daki Hortum Faciasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı
Maduro, ABD'deki Büyükelçilik ve Konsolosluklarını Kapatma Kararı Aldı