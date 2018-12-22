Son Dakika Haberleri: Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Otomobil Duvarda Asılı Kaldı

Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Otomobil Duvarda Asılı Kaldı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı.

Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Otomobil Duvarda Asılı Kaldı, System.String[]
ADIYAMAN'da, sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki oturan Şeyma A., 02 AAJ 044 plakalı otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarı ile park etmek istediği alanda asılı kaldı. Kazada hafif yaralanan Şeyma A., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza anı site içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:01 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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