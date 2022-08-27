Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü (2) - Son Dakika
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Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü (2)

27.08.2022 17:22
Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü (2)

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDIİl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 eşeği traktörünün arkasına bağlayarak götüren sürücünün S.C. olduğunu belirledi.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 eşeği traktörünün arkasına bağlayarak götüren sürücünün S.C. olduğunu belirledi. C.S. hakkında yasal işlem yapılıp cezai işlem uygulandı. C.S., eşeklerin komşusunun olduğunu ve o sırada onları sulamaya götürdüğünü öne sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri tarafından hayvanlar asıl sahibine teslim edildi. Veteriner hekimlerin kontrolünde eşeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde bir şahsın 2 eşeği traktör arkasına bağlayarak hayvanlara eziyet ettiğine dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine sorumlu C.S. hakkında ilgili birimler tarafından gerekli yasal işlemler yapılarak cezai müeyyide uygulanmıştır. Hayvanların korunmasına hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü (2) - Son Dakika

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