Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin sürücü Furkan Uzun'un bacaklarının kırıldığı tespit ederken, yaralı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Çavdarhisar-Emet yol kavşağında meydana geldi. Gediz ilçesinde yüksek öğrenimini gören Furkan Uzun (20) yönetimindeki Eskişehir'den Gediz ilçesine doğru seyir halindeki 26 ACR 176 plakalı araç Çavdarhisar-Emet yol kavşağında yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü ağır yaralandı.

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