Sürücü ile kağıt toplayıcı kavga etti! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine attılar - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücü ile kağıt toplayıcı kavga etti! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine attılar

18.05.2022 11:43

İstanbul Kadıköy'de bir sürücü ve kağıt toplayıcı arasında yol verme nedeniyle kavga yaşandı. İkili, taş, bıçak ve çekiç, ellerine ne geçirdilerse birbirlerine saldırdılar.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, otomobil sürücüsüyle kağıt toplayıcısı arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yumruklaşmayla başlayan kavgayı mahalleli ayırdı. Otomobil sürücüsü bir süre sonra elinde büyük bir bıçakla, kağıt toplayıcısının arkasından koştu.

GERİ DÖNÜP TAŞ ALDI

Çevredeki insanların tepkisi nedeniyle otomobiline geri dönen sürücüye, bu kez kağıt toplayıcısı taş atarak karşılık verdi. Otomobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı. Sürücü daha sonra oradan ayrıldı.

"TARTIŞMANIN NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul, "Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar araya girdi ama, yumruklaştılar. Sürücü darbe almıştı ve otomobiline geçti. Sakinleştiğini düşündüğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, aracına geçti. Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı" dedi.

Kadıköy'de sürücü ile kağıt toplayıcı arasında taşlı, çekiçli ve bıçaklı kavga! Ne buldularsa attılar
Kadıköy'de sürücü ile kağıt toplayıcı arasında taşlı, çekiçli ve bıçaklı kavga! Ne buldularsa attılar
Kadıköy'de sürücü ile kağıt toplayıcı arasında taşlı, çekiçli ve bıçaklı kavga! Ne buldularsa attılar
YORUMLAR
500
Tır, otomobili kağıt gibi ezdi: 1 ölü, 3 yaralı Tır, otomobili kağıt gibi ezdi: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı: 2 yaralı Otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Otomobil, Kadıköy, Darbe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü ile kağıt toplayıcı kavga etti! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine attılar - Son Dakika


Son Dakika
11:54 600 yıllık 2 tarihi hamam 166 milyona satışta: Mirasçılar yaşlanınca böyle oldu
11:53 İmamoğlu, Nagihan Alçılı Trabzon gezi ssonrası muray ongun açıklama Bir takım sonuçları oldu
11:50 Elazığ'da başsız doğan buzağıyı gören çiftçi kendine bir süre gelemedi
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
11:43 Sürücü ile kağıt toplayıcı kavga etti! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine attılar
11:42 WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek
11:38 DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek
11:21 Barcelona Başkanı Laporta duyurdu: Mbappe sezon başına 50 milyon euro istiyor
11:15 İYİ Partili Akşener'den Erdoğan'a: Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, karşımızda Beştepeli Bay Kriz var
11:02 18 Mayıs'ta gram altın 931 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sürücü ile kağıt toplayıcı kavga etti! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement