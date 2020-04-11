Sürücü ile polis arasında dakikalar süren alkolmetre tartışması - Son Dakika

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobil kullanırken yakalanan sürücü, alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polisi uğraştırdı. Hem yasağı çiğneyen hem de alkollü otomobil kullanıp ceza yiyen sürücü, polis ekiplerine, "Allah razı olsun. Siz görevinizi yaptınız" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı.