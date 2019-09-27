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Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü

46 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, önce otobüs durağına, ardından da elektrik direği ile park halindeki otomobile çarptı.

Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, önce otobüs durağına, ardından da elektrik direği ile park halindeki otomobile çarptı. Durakta bekleyen Seyhan Pınar (57) olay yerinde, sürücü Mustafa Ateş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün saat 16.30 sıralarında 07 GSY 49 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Mustafa Ateş, Halil Bey Bulvarı'nda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon, önce otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yolculardan Seyhan Pınar, kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kamyon, ardından beton elektrik direği ile park halindeki 34 ZB 1553 plakalı otomobile çarptı. Devrilen direk nedeniyle caddedeki binalarda elektrik kesintisi yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyon şoförü Ateş'in direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ateş, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ateş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:26 Kaynak: DHA
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