KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun minibüsünün kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün hızla akaryakıt istasyonunun giriş kısmında kaldırıma çarptığı ve markete girdiği anlar yer aldı. Kazayı gören istasyon görevlilerinin yaralı sürücüye yardım etmeye çalışması da kameraya yansıdı.
İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,
Son Dakika › Güncel › Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2) - Son Dakika