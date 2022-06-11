Bursa 'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu 'nun minibüsünün kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün hızla akaryakıt istasyonunun giriş kısmında kaldırıma çarptığı ve markete girdiği anlar yer aldı. Kazayı gören istasyon görevlilerinin yaralı sürücüye yardım etmeye çalışması da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2) - Son Dakika

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