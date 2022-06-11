Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2) - Son Dakika
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Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)

11.06.2022 15:02
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADABursa'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun minibüsünün kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun minibüsünün kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün hızla akaryakıt istasyonunun giriş kısmında kaldırıma çarptığı ve markete girdiği anlar yer aldı. Kazayı gören istasyon görevlilerinin yaralı sürücüye yardım etmeye çalışması da kameraya yansıdı.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2) - Son Dakika
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