Sürücü, kavga ettiği taksicinin elleri tutup kendi kendini yumruklattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücü, kavga ettiği taksicinin elleri tutup kendi kendini yumruklattı

18.05.2022 13:17

Üsküdar'da sürücü ve taksi şoförü arasında başlayan tartışma kıs sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücünün yere yatırdığı taksiciyi ellerinden tutarak kendi kendini yumruklatması kameraya yansıdı.

Üsküdar'ın Altunizade Mahir İz Caddesi'nde geçen cuma öğle saatlerinde taksi şoförü ile bir sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücülerin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü, yola yatırdığı taksiciyi darbetmeye başladı.

TAKSİCİYE KENDİ KENDİNİ YUMRUKLATTI

Öfkeli sürücü, taksicinin ellerini tutarak kendi kendini yumruklatıp, ayağıyla göğsüne bastı. Bu sırada çevredekilerin kavgaya müdahale etmeden izledikleri görüldü. Bir kişi araya girerek tarafları ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YORUMLAR
500
Nevzat Tarhan kimdir? Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi! Nevzat Tarhan kimdir? Nevzat Tarhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Nevzat Tarhan hayatı ve biyografisi! Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı Son dakika haber | Kartal'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Altunizade, Üsküdar, kavga, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücü, kavga ettiği taksicinin elleri tutup kendi kendini yumruklattı - Son Dakika


Son Dakika
13:19 AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış
13:12 İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi
13:11 Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı
13:10 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya kararının arkasında: NATO'yu güvensiz hale getiremeyiz
13:06 En büyük uyuşturucu karteli patronu, rakibini öldürmek için 500 kişilik özel ekip kurdu
12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
12:42 Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif
12:29 Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...
12:28 Tevfik Göksu, "Esenler'deki mülteciler sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna yanıt verdi: 57 bin mülteci var, bize yansıyan sorun yok
12:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 13:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücü, kavga ettiği taksicinin elleri tutup kendi kendini yumruklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement