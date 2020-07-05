Sürücü kaza sonrası alkollü arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı - Son Dakika

Sürücü kaza sonrası alkollü arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı

Maltepe Zümrütevler mahallesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil evin bahçesine girdi.

Maltepe Zümrütevler mahallesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil evin bahçesine girdi. Kaza sonrası sürücü kayıplara karışırken araçta yolcu olarak bulunan alkollü şahıs itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı.

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ALKOLLÜ VATANDAŞ KİMSEYE ZARARININ OLMADIĞINI SÖYLEYEREK GİTMEK İSTEDİ

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Emek Sokak'ta saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 34 PMP 43 plakalı otomobil hızla bir evin bahçesine girdi. Şans eseri o an yolda kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçerken sürücü hurdaya dönen otomobilden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sesi duyan mahalle sakinleri ise kaza yapan otomobilin yanına gittiklerinde ön koltukta oturan baygın bir vatandaş gördü. Kazanın polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan koltukta baygın halde bulunan 54 yaşındaki Cihan B.'yi kısa sürede otomobilden çıkarttı. Herhangi bir yara izi olmayan Cihan B.'nin alkollü olduğunu anlayan polis ekipleri uzun süre yaşlı adama oturmasını ve yürümemesini söyledi. Buna rağmen kimseye zararının olmadığını iddia eden alkollü vatandaş kaza yerinden gitmek istedi. Otomobili bir başkasının kullandığını iddia etmesi üzerine kazayla ilgili soruşturma başlatılırken alkollü Cihan B. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

OTOMOBİLİN GİRDİĞİ BAHÇENİN SAHİBİ ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

İtfaiye ekipleri otomobilde yakıt sızıntısına karşı her türlü incelemeyi yaparken asayiş ekipleri çevre güvenliğini aldı. Otomobilin girdiği ve savaş alanına çevirdiği bahçenin sahibi yaşlı kadın, alkollü kişiye öfkesini kustu. Akrabalarının uzaklaştırdığı kadın evine girerken bahçeye giren otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı. Bir görgü tanığı ise kaza anını ve sonrasını, "Ben sesi duydum, sese doğru geldim. İçinde bu yaşlı amca vardı, bana 'Adam nereye gitti?' diye sordu ben de 'Biri mi vardı yanında' diye sordum. 'O nereye gitti' dedi. 'Kim' dedim, 'Şoför nereye gitti?' diye sordu ben de 'Şoförü görmedim' dedim. Kaynanamların kapısının önünde sesi duyup geldim, bu durumu gördüm. Adam kendisi söylüyor yanında birisi olduğunu ama alkolün etkisiyle mi söylüyor gerçekten mi vardı bilmiyorum ama bu haliyle kendisinin kullanması mümkün değil." diyerek anlattı.

(İHA)

İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sürücü kaza sonrası alkollü arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı - Son Dakika

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