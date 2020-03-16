Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı

6 saat önce

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi.

Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Sürücü ve çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Poyrazoğlu idaresindeki 34 LE 4469 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada sürücü Okan Poyrazoğlu ile çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiler Bekir Öztürk ve Engin Uçan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla tarladan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yahyalar, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi         
15:35
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:50:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]