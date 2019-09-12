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Sürücü kurslarına 'kota' geldi

44 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sürücü kurslarına 'kota' geldi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

milli eğitim bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:05 
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