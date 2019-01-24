Son Dakika Haberleri: Sürücü Kurslarında Size Anlatmayı Unuttukları 4 Şey

Sürücü Kurslarında Size Anlatmayı Unuttukları 4 Şey

1 saat önce

İşte karşınızda sürücü kurslarında size öğretmeyi unuttukları 4 önemli şey. Çok sayıda sürücü eğer tüm kuralları bilirlerse, trafikte gerçekleşebilecek her şeye karşı hazırlıklı olacakları konusunda inanıldırılmışlardır.

İşte karşınızda sürücü kurslarında size öğretmeyi unuttukları 4 önemli şey. Çok sayıda sürücü eğer tüm kuralları bilirlerse, trafikte gerçekleşebilecek her şeye karşı hazırlıklı olacakları konusunda inanıldırılmışlardır. Ancak bu kuralların yanında en az onlar kadar önemli olan başka dikkat edilmesi gerekilen kurallar da vardır. ve maalesef bu önemli kurallar sürücü kurslarında öğretilmemektedir. Biz de bugün size bu hayati kurallardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:17 Kaynak: Youtube

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