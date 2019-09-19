Son Dakika Haberleri: Sürücü kurslarından yeni yönetmeliğe destek
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Sürücü kurslarından yeni yönetmeliğe destek

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürücü kurslarına nüfusa göre sınırlama getirme kararına sektörden destek geldi.

Sürücü kurslarından yeni yönetmeliğe destek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürücü kurslarına nüfusa göre sınırlama getirme kararına sektörden destek geldi.


İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Turan Özdoğan, öğrenci sayısında düşüş olmayacağı gibi eğitimin kalitesinin yükseleceğini ve arz talep dengesinin sağlanacağını ifade etti.


Bakanlığın kararını değerlendiren Özdoğan şunları söyledi:


" Türkiye'de ortalama kurum kontenjanı 70, kaydedilen aylık ortalama kursiyer sayısı ise 30 kişi. Kurumlar zaten yüzde elli kapasiteyle çalışıyorlar. Bundan daha az kursiyer olmasını beklememekle birlikte arz talep dengesinin sağlandığını düşünüyorum. Sürücu kursu sayılarının dengeli olması hem eğitim kalitesinin artmasını hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha etkili bir denetim olmasını sağlayacak".


Ehliyeti olanların ihtiyaç duyduğu eğitimleri bakanlığın sistemlerine kayıtlı, sigortalı, eğitim araçlı ve sertifikalı öğretmelerle verilmesinin sağlandığını belirten Özdoğan, "İnsanların hayatını riske atacak kaçak eğitiminin önüne geçildi. Ehliyetini alıp uzun süre araç kullanmamış bir sürücünün pratiğini artırabilmek için ders alması, eğitim görmesi gerekiyor. Bu eğitim de maalesef Bakanlıktan hiçbir onayı olmayan, 200-300 lira ödeyerek arabalarına yedek fren, yedek debriyaj takan kaçak eğitim verenler tarafından baltalanıyordu. Kaçak eğitim veren kişiler, vergi ödemiyor ve akan trafikte insan hayatını riske atacak eğitimleri verebiliyorlardı. Polis çevirdiği zaman sürücü koltuğundaki kişinin ehliyeti varsa, polis yedek fren ve debriyajı tespit edememişse, başlarına hiçbir şey gelmiyor. Basında sıklıkla 'Araç kullanmayı öğrenirken kaza yaptı', 'Araç kullanmayı öğrenirken hayatını kaybetti' gibi haberleri görüyorduk. Bu haberler, sertifikası olmayan, devlete de ayrıca yük olan, kayıt dışı bir ekonomik çarka sebep veren kaçak eğitimcilerden kaynaklıydı. Değişiklikle bunun da önüne geçildi. Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün bu hamlesi reform niteliğindedir" diye konuştu.


Ehliyet alımlarında artık elektronik sınava geçildiği bilgisini de veren Özdoğan, "Sınavlarda artık kalem, silgi yok. Yazılı sınavlar elektronik ortamlarda oluyor. Direksiyon sınavlarımız randevu usulüyle ve 35 dakika süresi içinde sıkı bir şekilde yapılıyor. Araç kullanmayı öğrenememiş adaylar sınavdan kalıyor. Eskiye dair hiç bir emare kalmadı. Kayıt yaptırdığınız kurslardan en az 16 saat ders alma hakkınız var. Son derece ciddi yapılan direksiyon sınavlarında başarılı olabilmeniz için bu dersleri eksiksiz almanız gerekir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İstanbul, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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