Son Dakika Haberleri: Sürücü Kursu Müdürü Otomobille Takla Attı: 1 Yaralı

Sürücü Kursu Müdürü Otomobille Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Sürücü kursu müdürü otomobille takla attı: 1 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel sürücü kursu müdürünün kullandığı otomobil takla attı.

Sürücü kursu müdürü otomobille takla attı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel sürücü kursu müdürünün kullandığı otomobil takla attı.
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir sürücü kursunda müdüre olarak çalışan Naciye Ç. yönetimindeki 41 RU 994 plakalı kursa ait araç virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Naciye Ç. araç içerisine sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartılan Naciye Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Naciye Ç. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Naciye Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


D-100 Karayolu'nda Trafik Kazası: 1'i Polis, 3 Yaralı Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı 1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:48:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücü Kursu Müdürü Otomobille Takla Attı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]