Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu - Son Dakika

Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu

7 saat önce

Samsun'da takla atarak parçalanan otomobilden yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu, System.String[]

Samsun'da takla atarak parçalanan otomobilden yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Topal (37) idaresindeki 55 EC 509 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki fidana ve aydınlatma direğine çarpıp takla atarak yola devrildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralanırken, bu sırada yolun karşısına geçen kadın kazayı son anda fark etti. Yola düşen kadın da yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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