Sürücü park halindeki aracını çıkarmaya çalışıyordu... Kazada motosikletteki iki çocuk feci şekilde can verdi

Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi, Dursun Ulusoy Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve park halinden çıkmaya çalışan otomobile, 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet çarptı.

MOTOSİKLETİN ÜZERİNDEKİ 2 ÇOCUK YOLA SAVRULDU

Motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan 12 yaşındaki çocuk, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.