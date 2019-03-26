Son Dakika Haberleri: Sürücü Polis Otosunun Camını Kırdı, Annesi Bastonla Polislere Saldırdı

Sürücü Polis Otosunun Camını Kırdı, Annesi Bastonla Polislere Saldırdı

1 saat önce

SAMSUN'da kontrol noktasında durdurulan, cenazeye gittiğini belirtip polislere tepki gösteren kamyonetin sürücüsü M.B., polis otosunu yumruklayınca gözaltına alındı.

Sürücü Polis Otosunun Camını Kırdı, Annesi Bastonla Polislere Saldırdı, System.String[]
SAMSUN'da kontrol noktasında durdurulan, cenazeye gittiğini belirtip polislere tepki gösteren kamyonetin sürücüsü M.B., polis otosunu yumruklayınca gözaltına alındı. M.B.'nin yanındaki annesi E.B. (78) ise bastonuyla oğlunu gözaltına alan polislere saldırdı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, M.B. yönetimindeki 55 RD 525 plakalı kamyoneti durdurdu. Kendisinden evrakları istenen sürücü, "Cenazemiz var, acelemiz var. Neden evrak istiyorsunuz?" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Evraklarını vermek istemeyen M.B., kamyonetten inerek polis otosunun camını yumrukladı. Bunun üzerine polis ekipleri, M.B.'yi gözaltına aldı. Bu sırada sürücünün yanındaki annesi E.B. (78) de araçtan inerek, bastonla oğlunu gözaltına alan polislere saldırdı. Yaşlı kadının elinden bastonu alarak sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri, M.B.'yi ifadesi alınmak üzere İlyasköy Polis Merkezi'ne götürdü.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: DHA

İlkadım, Korhan Ekiz Bulvarı, Samsun, Polis, Güncel
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