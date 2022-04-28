Sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek - Son Dakika
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Sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek

28.04.2022 12:39
Sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek

Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti "e-Devlet" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.

Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti "e-Devlet" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi.

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı.

Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV AŞ tarafından ortaklaşa yürütülen 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu' projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak. Bugün başlayan proje sayesinde kağıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak."

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milli eğitim bakanlığı, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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