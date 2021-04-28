Sürücü uyudu araç baraj gölünü uçmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Sürücü uyudu araç baraj gölünü uçmaktan son anda kurtuldu

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İspir'den Yusufeli istikametine gitmekte olan Hayrettin Özden yönetiminde ki 46 F 7743 plakalı pikap sürücüsünün uyuması sonucu büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu. Baraj Gölü'ne düşmekten son anda yolun üstünde bulunan kayalara çarparak durabilen kaza sonrası yaralı halde araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü yoldan geçen başka bir araç sürücüsünün yardımıyla ispir devlet hastanesine ötürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.