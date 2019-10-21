Son Dakika Haberleri: Sürücü uyuyakalınca otomobil camiden çıkan 2 kişiye çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Sürücü uyuyakalınca otomobil camiden çıkan 2 kişiye çarptı

Sürücü uyuyakalınca otomobil camiden çıkan 2 kişiye çarptı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyuyakalan sürücü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak camiden çıkan 2 şahsa çarptı.

Sürücü uyuyakalınca otomobil camiden çıkan 2 kişiye çarptı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyuyakalan sürücü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak camiden çıkan 2 şahsa çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Olay, sabah 07.30 sıralarında Körfez Yeni Yalı Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'ten Körfez istikametine giden H.A. idaresindeki 41 R 4040 plakalı otomobil, Okul Caddesi üzerinde direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarına doğru kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, o sırada camiden çıkan M.G. ve adı öğrenilemeyen bir başka şahsa çarparak akaryakıt istasyonu ile yol arasında kalan duvara sıkıştırdı. Otomobil ile duvar arasında kalan 2 kişinin yaralandığını görenler yardıma koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri uyuya kalan sürücüyü ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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