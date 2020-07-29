Sürücü ve arkadaşının camdan fırladığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücü ve arkadaşının camdan fırladığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birinde bulunan sürücü ve yanındaki kişi kırılan ön camdan yola savruldu.
BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birinde bulunan sürücü ve yanındaki kişi kırılan ön camdan yola savruldu. İki otomobilin de demir yığını halinde dönüştüğü kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Umurbey mevkisinde meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 16 BAF 45 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı şeritten gelen Ö.B.Y. yönetimindeki 16 YAR 54 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücü O.Y. ile yanında bulunan arkadaşı E.K., otomobilin kırılan ön camından savrulup yola düşerek yaralandı. Aynı araçta bulunan K.Ö. ve diğer aracın sürücüsü Ö.B.Y.'nin de yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.Tedavi altına alınan yaralılardan araçtan savrulan O.Y. ve E.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:31
Kaynak: DHA
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